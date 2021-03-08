شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 8-3- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 8-3- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها تراجع 12 قطاعًا على رأسها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.88%، خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وهى كالتالي:

12 قطاعًا تهبط بالبورصة المصرية خلال جلسة الاثنين على رأسها "الاتصالات"

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.68%.

سعر الذهب اليوم عيار 21 يواصل التراجع الاثنين 8 -3-2021

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 748 جنيها للجرام في تداولات اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع، وذلك عقب تراجعه بقيمة 4 جنيهات صباح الاثنين 8 مارس 2021 على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب عالمياً.

‎البنك الدولى يشيد بالخطوات الإيجابية لمصر فى مجال الرعاية الصحية للمرأة

أشاد البنك الدولي بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية فى مجال الرعاية الصحية للمرأة وسلامتها لاسيما الصحة النفسية، خلال الفترة الأخيرة، وذلك فى تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولى 2021.

الدكتورة رانيا المشاط: 3.3 مليار دولار تمويلات تنموية لدعم المرأة بالتعليم والصحة

بلغت التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، نحو 3.3 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية.

هيئة البريد تواصل صرف منحة العمالة غير المنتظمة وسط إجراءات احترازية

تواصل الهيئة القومية للبريد، صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، لليوم الثاني علي التوالي من خلال مكاتبها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

استمرار العمل بقرار حظر استيراد السكر الأبيض أو الخام لمدة 3 أشهر

قررت الحكومة استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 606 لسنة 2020 بعدم السماح باستيراد السكر سواء الأبيض أو الخام لمدة ثلاثة أشهر، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة.

غرفة القاهرة تبحث مع سفارة سريلانكا سبل زيادة التبادل التجارى المشترك

تبحث غرفة القاهرة التجارية مع سفارة سريلانكا سبل دعم العلاقات الثنائية الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك، جاء ذلك خلال زيارة سفير سريلانكا بالقاهرة "ماريموتو كارباريا باثماناثان" للغرفة لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة.

الفنادق تدرس مبادرة رفع سرعة خدمة الإنترنت للمنشآت الـ 4،5 نجوم

أرسلت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزى، خطابا لملاك الفنادق الثابتة والعائمة فئة " الأربع والخمس نجوم" بشأن مبادرة رفع سرعة خدمة الإنترنت بالفنادق، وطالبتهم بسرعة أبداء الرأى حول مدى إمكانية تنفيذ ذلك حاليا وقبل انتهاء عام 2021.