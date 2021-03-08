شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.20% خاسرًا 5.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2540.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2415 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، فيما ارتفع قطاع الانتصالات بنسبة 2.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 5.26%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.02%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم شركة بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 38.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.04%.

في سياق متصل أعلنت شركة يونيكاي للأغذية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري، وذلك لمناقشة الموافقة على البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والموافقة على جدول وموعد اجتماع الجمعية العمومية مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومتابعة الأمور الروتينية وأنشطة الشركة الاعتيادية.

في السياق ذاته أعلنت شركة دبي للاستثمار، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأربعاء الموافق 10 مارس الجاري، للنظر في اعتماد البيانات المالية الموحدة والمدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 لعرضها على مساهمي الشركة، والموافقة على موعد ووقت ومكان جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخامس والعشرين مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

كما أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 11 مارس الجاري، للمصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021 وعلى القرارات الصادرة بالتمرير، والنظر في تقديم التوصية للجعية العمويمة للمصادقة على النتائج المالية المدققة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في تقديم مقترج للجمعية العمومية لتوزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 8.25 فلس للسهم الواحد عن فترة الستة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 عوضًا عن المقترح السابق الذي تم النظر فيه من قبل مجلس الإدارة.

في سياق آخر قالت شركة داماك العقارية دبي، إن الهدف من زيادة ملكية الشركة في رأسمال شركة داماك انترناشيونال ليمتد من 20% إلى 45%، هو زيادة الشركة لحصتها الاستراتيجية في شركة داماك انترناشيونال ليمتد، والتي تمتلك بدورها بصورة غير مباشرة 75% من مشروع ناين المز العقاري في مدينة لندن وتعمل على مشروع منتجع في المالديف، وتدخل المعاملة في طبيعة عمل الشركة، وقيمة المعاملة (مقيمة بشكل مستقل) أقل من 5% من رأس مال الشركة المصدر.