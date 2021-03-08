شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود قطاع المواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5701.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 9.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسرًا 10.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.76 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.7 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.39%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.74%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.14%، 0.12%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، سيتم وقف التداول على أسهم 8 شركات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، لحين سداد رسوم الاشتراك، وهم؛ شركة المال للاستثمار (موقوفة)، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقاري (موقوفة)، شركة مينا العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة الصلبوخ التجارية، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

كما أعلنت بورصة الكويت، إلغاء إدراج أسهم شركة تمكين القابضة (تمكين) اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، وذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

في سياق آخر أعلن بيتك التمويل الكويتي "بيتك"، صدور حكم المحكمة الكلية بتاريخ 4 مارس الجاري، ضد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات، وموضوعها ندب خبير لإثبات مديونية الشركة لبينك، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد مبلغ قدره 37.4 مليون دينار كويتي مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ 1000 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.