شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بجلسة الاثنين مدفوعة بصعود قطاع المواد الأساسية والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.7 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.39%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.74%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.14%، 0.12%، على التوالي.
كما أعلنت بورصة الكويت، إلغاء إدراج أسهم شركة تمكين القابضة (تمكين) اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، وذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
في سياق آخر أعلن بيتك التمويل الكويتي "بيتك"، صدور حكم المحكمة الكلية بتاريخ 4 مارس الجاري، ضد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات، وموضوعها ندب خبير لإثبات مديونية الشركة لبينك، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد مبلغ قدره 37.4 مليون دينار كويتي مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ 1000 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.