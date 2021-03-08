شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية التأسيسية لبتروناس مصر للزيوت لإنتاج وتسويق الزيوت المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت الجمعية التأسيسية لشركة بتروناس مصر للزيوت – الكيان المشترك بين شركتى مصر للبترول وبتروناس الماليزية-فى إطار التعاون بين الجانبين فى مجال إنتاج وتسويق الزيوت المتخصصة وعالية الجودة وتسويقها داخل مصر وخارجها.

وخلال الجمعية تم التإكيد على أهمية تلك الشراكة والتى تأتى امتداداً لشراكة بتروناس التاريخية مع قطاع البترول المصرى فى مجال البحث والاستكشاف وأن تواجدها فى مجال تسويق زيوت التزييت يعكس الثقة والمصداقية التي تقوم عليها شراكة الجانبين وكذلك البلدين، كما يدعم خطط قطاع البترول فى تنويع وتحسين الخدمات المقدمة للسوق المصرى بتوفير منتجات بترولية متخصصة بأعلى مواصفات الجودة ولها مردود اقتصادى كبير، كما يدعم كذلك تطوير صناعة زيوت التزييت والانطلاق بها لآفاق تصديرية أكبر للأسواق الخارجية لزيادة الجدوى الاقتصادية والعائدات وخاصة فى الأسواق الأفريقية.

وأشار المهندس محمد شعبان رئيس شركة مصر للبترول إلى أن إشهار تأسيس الشركة الجديدة بين الشركتين بمالهما من تاريخ عريق في الصناعة البترولية إضافة كبيرة لهما وكذلك للمستهلك في الأسواق المصرية والأفريقية، مؤكداً أن مصر للبترول ستقدم المتاح من بنية تحتية وقدرات لوجيستية وخبرات تسويقية وشبكات توزيع لدعم أهداف الشراكة الجديدة والإسراع بإنتاجها وتقديم خدمات متميزة بالسوق.

ومن جانبه أشار جوسيبى داريجو الرئيس التنفيذى لمجموعة بتروناس العالمية إلى أن تنامى اهتمام الشركة بتدعيم أوجه التعاون مع قطاع البترول المصرى كركيزة أساسية لتعزيز مكانتها الاستثمارية على مستوى شمال أفريقيا والشرق الأوسط خاصة فى ظل ما يحققه قطاع البترول من نجاحات وما يعمل عليه من تطوير وتحديث فى كافة مناحى الصناعة البترولية، مشيراً لتوافر مقومات النجاح لهذه الشراكة الهامة وفى مقدمتها سوق محلى واسع يضم كافة التسهيلات الإنتاجية والامكانيات الفنية، موضحا ًأن الهدف الاستراتيجي للمشروع المشترك هو دمج ما تمتلكه بتروناس من تكنولوجيات حديثة وإمكانات وخبرات فى مجالات التوريد والتسويق على مستوى العالم مع الخبرات الواسعة والمتميزة التى تمتلكها شركة مصر للبترول فى السوق المصرى بهدف تسويق منتجات زيوت جديدة عالية الجودة وإحلالها محل المنتجات المستوردة والدخول لأسواق تصديرية على المستوى الإقليمى.

وحضر الجمعية التأسيسية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية والمحاسب محمد سعد رئيس شركة بتروناس مصر للزيوت والمهندس أحمد عدلى إلياس نائب رئيس شركة بتروناس العالمية للتسويق.