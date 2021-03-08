شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خريجى برنامج القادة لإدارة الأعمال فى صناعة الطاقة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم لقاء تكريم المجموعة الأولى من خريجى برنامج القادة لإدارة الأعمال فى صناعة الطاقة العالمية بالتعاون مع شركة اينى الإيطالية، بحضور اليساندرو بيوليتى مدير عام العمليات بشركة إينى للموارد الطبيعية وتيزيانو كولومبو مدير عام جامعة شركة إينى عبر تقنية الفيديو كونفرانس وماركو روتوندى مدير عام شركة ايوك.

ويعد هذا البرنامج أحد البرامج السبع ضمن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول المعنى بتنمية الموارد البشرية والذى يهدف إلى تأهيل الكوادر الشابة لتولى المناصب القيادية لاستدامة قطاع البترول في تحقيق نتائج متميزة خلال المستقبل ودعم الاقتصاد القومى.

وتمت الإشادة بجهود شركة إينى التى تُعد شريك استراتيجيى لقطاع البترول لأكثر من 60 عاماً، ودورها المهم في هذا البرنامج والتزامها بتدريب الكوادر في مناطق عملها سواء داخل أو خارج مصر وذلك رغم التحديات وظروف جائحة كورونا.

ومن جانبه أشاد مدير عام العمليات بشركة إينى بالتعاون مع الحكومة المصرية والمشاركة في هذا البرنامج بتقيدم التسهيلات لثقل مهارات الكوادر الشابة مما يسهم فى خدمة صناعة البترول والغاز العالمية التي تشهد تطورات باستمرار .

ووجه مدير عام جامعة شركة إينى التهنئة لفريق البرنامج وتحقيق النجاح رغم جائحة كورونا والتغلب عليها من خلال المحاضرات الافتراضية للمتدربين، مشيراً إلى أن القيادة من العناصر الهامة لإنجاح منظومة العمل البترولى .

وفى نهاية اللقاء تم تسليم الشهادات لفريق المجوعة الأولى من البرنامج الذين أشادوا بدعم الوزارة، وأوضحوا أن هذا البرنامج ساعدهم على اكتساب مهارات فنية وإدارية ستساعدهم فى حياتهم العملية خلال الفترة القادمة .