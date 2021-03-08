محافظ بنك إنجلترا: الاقتصاد البريطانى لن يعود أبدا إلى سابق عهده قبل كورونا

القاهرة - سامية سيد - توقع محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلى عدم عودة الاقتصاد البريطاني أبدا إلى سابق عهده قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتنبأ بيلي - في تصريح نقلته صحيفة (الجارديان) البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، بحدوث تحولات دائمة في أنماط الإنفاق والعمل، الأمر الذي تمت ملاحظته منذ تطبيق تدابير الإغلاق الكامل للمرة الأولى قبل عام مضى.

وقال إن "بريطانيا قد ترى النور مرة أخرى في نهاية نفق كورونا، غير أن الاقتصاد لن يعود أبدا إلى نمطه السابق على الفيروس بشكل كامل".. مشيرا إلى أن بلاده في حاجة إلى زيادة استثماراتها من أجل الحد من الأضرار طويلة المدى للجائحة.