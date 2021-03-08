شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألبا" يحول بورصة البحرين للارتفاع هامشيًا بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.9 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.26%، وصعد سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.29% بضغوط هبوط أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.28%، شركة زين البحرين بنسبة 0.86%، شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 0.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.36% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 0.61%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.05% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.65%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.26%.

في سياق متصل أعلنت شركة أي بي إم تيرمينالز البحرين، تعيين مورين بانيرمان كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك اعتبارًا من 3 إبريل المقبل.

في سياق آخر أعلنت شركة المجموعة العربية للتأمين، اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، المقرر عقدها يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري، لقراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 إبريل عام 2020 والمصادقة عليه، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 والمصادقة عليها، الاستماع لتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن الشركة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واعتماد تحويل 1.4 مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الاحتياطي القانوني، وتحويل المتبقي 12.2 مليون دولار أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى الأرباح المستبقاة.

وفي سياق منفصل قالت شركة دلمون للدواجن، إنها تناقش مسودة أولية لمذكرة تفاهم حول الاندماج مع الشركة العامة للدواجن، وتعمل على تعيين مستشار مالي مستقل لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن الاندماج المقترح، وستواصل شركة دلمون للدواجن الإفصاح عن التطورات بشكل دوري.

في سياق آخر أعلن بنك مسقط، عزمه طرح سندات بالدولار الأمريكي في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل المدرجة في البورصة الإيرلندية، وقام البنك بتعيين عدد من البنوك الرائدة للعمل مدراء للإصدار، وذلك تمهيدًا لترتيب حملة ترويجية، وسيتم تدشينها بعد صدور هذا الإفصاح، وتستهدف المستثمرين في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وسيتبع ذلك إصدار سندات دين مدتها 5 سنوات خاضعة لشروط قانون (Regulation S) يتم تحديدها حسب ظروف السوق.