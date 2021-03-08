شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسواق الإماراتية وحيدة ببورصات الخليج بجلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.25% رابحًا 23.29 نقطة ليغلق عند مستوى 9374.37 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.82 نقطة، وقفز سوق مسقط للأوراق المالية، للجلسة العاشرة على التوالي، كما ارتفع المؤشر العام لبورصة الكويت، فيما تراجعت الأسواق الإماراتية وحيدة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.25% رابحًا 23.29 نقطة ليغلق عند مستوى 9374.37 نقطة، ، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.8% خاسرًا 206.99 نقطة ليغلق عند مستوى 25805.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 582.3 مليون سهم بقيمة 15.9 مليار ريال.

صعدت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.48%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.03%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.68%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي المرافق العامة والطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.89%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.27%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%.

وقفز 61 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 9.92%، ثم سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 9.92%، وتراجع 132 سهماً على رأسها سهم "معدنية" بنسبة 6.21%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 5.49%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 5.27%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.3 مليار ريال سعودي.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% رابحًا 0.33 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 10.9 مليون سهم بقيمة 4.7 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 15.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 1.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.26%، وصعد سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 9.29% بضغوط هبوط أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 1.28%، شركة زين البحرين بنسبة 0.86%، شركة بي.أم.أم.أي بنسبة 0.80%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%، شركة عقارات السيف بنسبة 0.65%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.36% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 0.65% بضغوط هبوط سهم شركة البنادر للفنادق بنسبة 0.61%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.05% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 0.65%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 1.48% مدفوعًا بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 0.26%.

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% رابحًا 3.29 نقطة ليغلق عند مستوى 5701.02 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 9.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6232.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% خاسرًا 10.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4650.76 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.45 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 223.7 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة، وصعدت 4 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.39%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.74%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والعقار بنسبة 0.14%، 0.12%، على التوالي.





بورصة مسقط

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة العاشرة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.340% رابحاً 12.546 نقطة ليغلق عند مستوى 3667.714 نقطة، وبلغ حجم التداول 388.2 مليون سهم بقيمة 44.5 مليون ريال عبر تنفيذ 680 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.54%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 5.71%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.05%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "بنك أهلي حق أفضلية" بنسبة 96.49%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 7.78%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم "البنك الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 43.1 مليون ريال عماني.

بورصة دبي

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.20% خاسرًا 5.25 نقطة ليغلق عند مستوى 2540.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 143.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2415 صفقة لعدد 33 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.65%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.72%، فيما ارتفع قطاع الانتصالات بنسبة 2.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.21%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 5.26%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 3.02%، وتراجع 16 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 9.90%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.30%، فيما تصدر سهم شركة بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.2 مليون ورقة بقيمة 38.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.04%.

بورصة أبوظبي

تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% خاسرًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.089 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.6 مليار درهم ليغلق عند مستوى 799.488 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 151.5 مليون سهم، بقيمة 931.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 2924 صفقة.

وهبطت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.69%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.85%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والصناعة بنسبة 0.69%، 0.50%، على التوالي.

وارتفع 12 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 8.2%، ثم سهم "شركة سواعد القابضة" بنسبة 7.63%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 1.27%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.63%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 7.9%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 240.5 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.13%.