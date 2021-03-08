شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 8-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو سجل 4.48 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو، مقابل 4.46 ريال سعودى، و1 ريال سعودى بـ 0.22 يورو.

وفى سياق متصل، ارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.76996 دولار أمريكي لكنه يظل أقل كثيرا عن ذروته للجلسة 0.77230 دولار، وهبط الدولار النيوزيلندي حوالي 0.1 % بعدما زاد 0.4 % إلي 0.719 دولار أمريكي.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في عام أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3819 دولار، واستقر مقابل الين منخفض العائد عند 108.46 ين بعدما سجل أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 108.645 يوم الجمعة.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى .

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.92 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند سعر 203.63 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 205.24 ريال سعودى.

انتعش الذهب اليوم الاثنين من أقل مستوى في تسعة أشهر المسجل الأسبوع الماضي، مع تراجع عائدات السندات وإقرار حزمة تحفيز أمريكية ضخمة لتزيد من جاذبية المعدن كأداة تحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1701.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى منذ الثامن من يونيو عند 1686.40 دولار يوم الجمعة. وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1700.90 دولار.





وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:​سعر الذهب عيار 24

بنحو 203.63 ريال بما يعادل 54.28$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 186.66 ريال بما يعادل 49.75$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 178.18 ريال بما يعادل 47.49$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 152.72 ريال بما يعادل 40.71$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 118.78 ريال بما يعادل 31.66$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 101.81 ريال بما يعادل 27.14$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,333 ريال بما يعادل 1,688$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,425 ريال بما يعادل 379.94$

سعر كيلو الذهب

بنحو 203,625 ريال بما يعادل 54,277$