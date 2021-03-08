شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة مسقط للجلسة العاشرة.. وبنك مسقط يطرح سندات بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة العاشرة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.340% رابحاً 12.546 نقطة ليغلق عند مستوى 3667.714 نقطة، وبلغ حجم التداول 388.2 مليون سهم بقيمة 44.5 مليون ريال عبر تنفيذ 680 صفقة لعدد 42 سهماً.

وارتفع 15 سهماً على رأسها سهم "بنك عمان العربي" بنسبة 6.54%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألومنيوم" بنسبة 5.71%، ثم سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.05%، فيما تراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "بنك أهلي حق أفضلية" بنسبة 96.49%، ثم سهم "أسمنت عمان" بنسبة 7.78%، ثم سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 4.78%، فيما تصدر سهم "البنك الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 43.1 مليون ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلن بنك مسقط، عزمه طرح سندات بالدولار الأمريكى في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل المدرجة في البورصة الإيرلندية، وقام البنك بتعيين عدد من البنوك الرائدة للعمل مدراء للإصدار، وذلك تمهيدًا لترتيب حملة ترويجية، وسيتم تدشينها بعد صدور هذا الإفصاح، وتستهدف المستثمرين في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وسيتبع ذلك إصدار سندات دين مدتها 5 سنوات خاضعة لشروط قانون (Regulation S) يتم تحديدها حسب ظروف السوق.

في سياق آخر أعلنت شركة مسقط للتأمين، استقالة أيمن بن أحمد الحوسني من رئاسة مجلس غدارة الشركة لأسباب شخصية، على أن يتم تاريخ سريان الاستقالة اعتبارًا من يوم 4 مارس الجاري.