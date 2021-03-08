شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 8- 3-2021.. وعيار 21 بـ748 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها للجرام.
عيار 24 اليوم 854.85 جنيه.
عيار 18 سعره 641.14 جنيها للجرام.
سجل الجنيه الذهب 5984 جنيها.
أونصة الذهب تتراوح بين 1690 دولار.
كما أن صدور بعض البيانات عن سوق العمل الأمريكي والذي فاجأ الأسواق بإضافة 379 ألف وظيفة في فبراير، وتراجع البطالة لـ 6.2% وهو ما كان له تأثيرات على أسواق المعدن النفيس.
أسعار الذهب قد تشهد تغيرا في السوق المصري على مدار الساعات القليلة القادمة، في ظل تغير دائم لسعر أونصة الذهب عالميًا بسبب استمرار المضاربة، كما يوجد بعض الفروق السعرية قد تصل إلى جنيهين في مصر بسبب التغير المستمر في أسعار الذهب.
سعر الذهب في مصر يعبر عن حركة الأونصة عالميًا، حيث تشهد أونصة الذهب حركة مستمرة طوال التداول عليها في البورصات العالمية.