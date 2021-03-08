شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 8-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.94 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.84 جنيه للشراء، 51.96 جنيه للبيع، فى حين سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.75 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الاثنين متجها صوب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، حيث أثار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية قلق المستثمرين في أسواق الأسهم.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.75 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.94 جنيه للشراء .

52.12 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.94 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.75 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.95 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.99 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.60 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.