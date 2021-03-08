شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة عقب تمرير مجلس الشيوخ لخطة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ على حزمة التحفيز المالي.



وفي انتظار موافقة مجلس النواب في وقت لاحق هذا الأسبوع، وافق مجلس الشيوخ في الآونة الأخيرة على خطة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار.



يأتي ذلك ضمن جهود الولايات المتحدة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بجانب جهود السيطرة على التفشي.



ولا تزال وول ستريت تحت وطأة الضغوط في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.6% مما يضغط على أسواق الأسهم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 31682 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3846 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 12870 نقطة.