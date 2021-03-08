شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة 2020.. رحلة الإنجازات الاستثنائية تتواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت الإدارة العليا في هيئة مطار الشارقة الدولي مؤخراً اجتماعاً في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، تم خلاله عرض أهم الإنجازات والمشاريع التي حققها المطار خلال العام الماضي 2020، كما تم الكشف عن ملامح الخطط المستقبلية والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري، والتي تستهدف تعزيز تنافسية المطار على الصعيدين المحلي والعالمي.

وكان في استقبال الإدارة العليا حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي قام بتقديم شرح مفصل عن آخر التطورات في المجمع وأهم الإنجازات التي حققها. وترأس الاجتماع علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة ومديري الإدارات. وخلال الاجتماع قام مديرو الإدارات في الهيئة بعرض إنجازات الإدارات وخططها للمرحلة المقبلة.

وخلال العام 2020 واصلت هيئة مطار الشارقة الدولي السير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مسيرتها الطموحة من خلال الإنجازات التي حققتها على مختلف الصعد، والتي تتمثّل في عمليات التوسعة، واستقطاب شركات طيران جديدة، وإطلاق المبادرات النوعية وتعزيز الشراكات، حيث أصبح مطار الشارقة نموذجاً عالمياً في كفاءة العمليات التشغيلية.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس «كوفيد- 19» على حركة السياحة والسفر والشحن الجوي، إلا أن عدد المسافرين عبر مطار الشارقة خلال العام 2020 وصل إلى 4.2 مليون مسافر، فيما سجلت حركة الطائرات (المنتظمة وغير المنتظمة) أكثر من 33.2 ألف رحلة، ووصلت حركة الشحن الجوي البحري عبر المطار إلى 99.6 ألف طن، وحقق المطار نمواً في حجم رحلات الطيران غير المنتظمة بنسبة 635.9% بينما وصلت نسبة النمو في حركة طيران الشحن الجوي غير المنتظمة إلى 54.6%.

وعملت الهيئة على تنفيذ خطط استقطاب الكوادر البشرية وتأهيلها إلى جانب مواصلة تنفيذ استراتيجية التوطين، حيث بلغ عدد الموظفين في الهيئة مع نهاية العام الماضي 684 موظفاً منهم نحو 443 مواطناً ومواطنة أي بنسبة 64%، بينما وصلت نسبة التوطين في المناصب القيادية إلى 90% فيما وصلت النسبة في الوظائف الإشرافية إلى 71%.

علي المدفع: إصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات القياسية

علي سالم المدفع

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «يمضي مطار الشارقة في ترسيخ مكانته على خارطة السفر العالمية بكفاءة أكبر وإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات القياسية، بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

وأضاف: «إن نجاح مطار الشارقة في الاستمرار بزيادة السعة الاستيعابية من خلال عمليات التوسعة، والارتقاء بتوفير تجارب استثنائية للمسافرين، واستقطاب شركات طيران وشحن جديدة لتعزيز ربط وجهات العالم، جاء نتيجةً لرؤية واضحة، واستراتيجية استباقية قائمة على الحلول المبتكرة، وبنية تحتية متطورة، وكفاءات شابة طموحة. ونحن اليوم أشد إصراراً على تسريع عملية تعافي السفر الدولي من خلال التعاون والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية، ونطمح إلى مواصلة مسيرة الريادة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية».

فيصل بن سعود: مواصلة مسيرة الريادة بالارتقاء بمستوى الخدمات

فيصل بن سعود القاسمي

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي:«نحن سعداء بالإنجازات والنجاحات التي حققها مطار الشارقة خلال العام 2020 والتي كانت ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون في مختلف الإدارات والأقسام بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي كان لها الدور الأكبر في تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية بما يخص فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»».

وأضاف: سنحرص خلال الفترة المقبلة على مواصلة مسيرة الريادة التي دشنها المطار من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ العمليات التطويرية بشكل مستمر في ظل بيئة عمل قائمة على الابتكار وتتماشى مع التطورات التي يشهدها قطاع الطيران وسوق السفر على الصعيدين المحلي والعالمي. وشكر كافة الموظفين والمسافرين، والمتعاملين، إضافةً إلى شركات الطيران، والشركاء الاستراتيجيين ووكلاء السفر والسياحة، ومشغّلي الرحلات الخاصة على ثقتهم بمطار الشارقة واستخدامهم لخدماته وتسهيلاته.

4.2 مليون مسافر من خلال أكثر من 33.2 ألف رحلة

635.9 % نسبة النمو في حجم رحلات الطيران غير المنتظمة

99.6 ألف طن حجم الشحن الجوي البحري في عام

684 موظفاً منهم 443 مواطناً ومواطنة بنسبة 64%

وشهد مطار الشارقة خلال العام 2020 تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المجتمعية إلى جانب استقبال شركات طيران جديدة وتحقيق العديد من الجوائز والتفاعل مع المبادرات والمناسبات الوطنية والدولية، وهو ما رسخ مكانته محلياً وإقليمياً وعالمياً.

,افتتحت الهيئة مشروع التوسعة الشرقية، الممتد على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة إجمالية بنحو 40 مليون درهم، والذي يعتبر إضافة نوعية للمطار ويسهم في تعزيز تنافسيته المحلية والعالمية، ويعد إحدى مراحل التوسعة الشاملة للمطار التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 20 مليون مسافر بحلول 2025. والمشروع عبارة عن مبنى متكامل يضمّ أربع بوابات جديدة للمساهمة في زيادة انسيابية الحركة. ويتكوّن من طابقين مُجهزين بأحدث وسائل وتقنيات السفر، ويقدّم مرافق مميزة تجسد التزام المطار بتوفير أعلى معايير الخدمات لضمان راحة وسعادة المسافرين.

وقامت الهيئة بتنفيذ برنامج صيانة شاملة في مختلف مرافقه، بما فيها إعادة تصميم مدخل القادمين إلى المبنى، وتجديد مناضد خدمة المتعاملين بما يلبي حداثة التصاميم، وتغيير الأرضيات والإضاءة في الممر المؤدي إلى بوابات المغادرة في مبنى المسافرين والمساحات المجاورة، وتجديد شامل للمرافق في مبنى المسافرين، إضافةً إلى إجراء تجديد التصميم الخاص بغرف التفتيش الأمني واستراحات الموظفين، وتغيير إضاءة مواقف الطائرات بما يتطابق مع المقاييس المعتمدة دولياً في مناطق الشحن.

بداية أشغال مشروع مبنى المرافق المركزية ويتوقع الانتهاء منه بمنتصف سنة 2022، يشتمل على مركز تنسيق عمليات المطار، ومركز النداء، ومركز البيانات والخوادم، ووحدة التبريد المركزي للمطار، والتغذية الكهربائية، وخزانات المياه.

الانتهاء من أشغال هيكل مبنى الهندسة والمشتريات واختيار المقاول الخاص بأشغال التشطيب للمبنى. ويتوقع بداية أشغال التشطيب في الربع الثاني من 2021 ولمدة سنة.

تم إنجاز عمليات تجديد شاملة لقاعة الخدمات الخاصة، والتي أطلق عليها «الصالة»، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات. وتتميز الصالة الجديدة بجمالية تصميمها المعاصر، وتتسع لأكثر من 170 شخصاً تشمل، مناطق هادئة للاسترخاء، ومنطقة لعب تفاعلية مخصصة للأطفال.

الجوائز والاعتمادات

نجح مطار الشارقة في أن يكون المطار الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، والثاني على مستوى الشرق الأوسط، في اجتياز متطلبات المستوى النهائي «3+»والمعروف بتحييد الكربون (Neutrality) الذي يحدث عند صافي انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون على مدار سنة كاملة بمعدل صفر، وذلك من برنامج «الانبعاثات الكربونية للمطارات»، الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، الأمر الذي يعكس تميز استراتيجية المطار في تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تستهدف تطبيق أعلى معايير الاستدامة والبيئة.

حصل مطار الشارقة على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) من قبل مجلس المطارات الدولي كأول مطار في دولة الإمارات يحصل على هذا الاعتماد الدولي، والسابع على مستوى الشرق الأوسط، تقديراً لجهوده في تقديم تجربة مطار آمنة للمسافرين في أعقاب الظروف الاستثنائية فيما يخص فيروس«كوفيد –19».

حصل مطار الشارقة على الاعتماد الفضي للمطارات الخضراء لعام 2020 عن فئة إدارة المياه وتحسين جودتها وإعادة تدويرها ضمن برنامج المحافظة على البيئة الذي صدر من قبل مجلس المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في إنجاز جديد يضاف إلى رصيد مطار الشارقة.

حصل مطار الشارقة على «آيزو» خدمة المتعاملين 10003، 10002، 10001، وذلك لتحقيق رضا المتعاملين ونظام معالجة الشكاوى والنزاعات وتجديد الحصول على شهادة آيزو أمن المعلومات 27001:2013.

حصل مطار الشارقة على 4 جوائز ضمن جائزة الأداء المالي المتميز 2020 عن فئة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير المشتريات وفئة الجهة الحكومية الرائدة في تطبيق معايير الحسابات وعن فئة رئيس القسم المالي المتميز والمدقق المالي المتميز من الجهات المستقلة.

شركات جديدة

استقطب مطار الشارقة خلال العام 2020 شركتي طيران جديدتين للمسافرين برحلات منتظمة هي شركة الطيران المصرية «فلاي إيجيبت» التي قامت بتشغيل 3 رحلات أسبوعياً بين مطار الشارقة وكل من سوهاج والقاهرة بإجمالي 39 رحلة خلال 3 أشهر.

قامت شركة طيران «سيرين إير» الباكستانية بتشغيل رحلات من مطار الشارقة إلى عدة مدن في باكستان بمعدل 7 رحلات أسبوعياً بإجمالي 51 رحلة خلال 4 أشهر.

ارتفع عدد شركات الطيران غير المنتظمة التي تشغل رحلات موسمية خلال فصل الشتاء إلى 3 شركات وهي«نورد ويند إيرلاينز» التي تشغل رحلة أسبوعياً من روسيا إلى مطار الشارقة، وشركة الطيران الأوكرانية «سكاي أب إيرلاينز» التي تشغل رحلات سياحية بإجمالي 52 رحلة في 2020، وشركة طيران «أورال إيرلاينز» الروسية التي بدأت بتشغيل رحلة أسبوعياً خلال فصل الشتاء.

تطوير الخدمات

تم توفير أجهزة لوحية تحدد مدى رضا المتعاملين على الخدمات المقدمة وتم توزيعها في مناضد مراقبة جوازات القادمين والمغادرين ومناضد الاستعلامات.

تم إجراء استبيان رضا المتعاملين العام عن الخدمات المقدمة في المطار بعمل استطلاع خاص لقياس رضاهم حول الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطار، عن طريق استخدام الأجهزة اللوحية الخاصة بالاستطلاعات المباشرة.

كرمت هيئة مطار الشارقة الدولي العديد من الفائزين في برنامج «لأننا نهتم» لآراء المتعاملين، الذي حظي منذ إطلاقه في 2009 باهتمام كبير واستجابة لافتة من قبل المتعاملين والمسافرين، حيث يسمح بالإدلاء بآرائهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتجربتهم في المطار.

تدريب وتأهيل

أطلقت إدارة الخدمات المساندة في الهيئة برنامج «تطوير القدرات المؤسسية» الذي يتضمن 22 برنامجاً تدريبياً لرفع كفاءة وفعالية القدرات المؤسسية لتحقيق المبادرات والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بها، وارتكز البرنامج على 4 محاور أساسية هي«الاستراتيجية» و«تأهيل الكوادر البشرية» و«المتعاملون» و«السياسات والمنهجيات الداعمة»، وتلخصت مخرجات البرنامج في إطلاق 29 مبادرة تطويرية تهدف إلى تحقيق 18 هدفاً استراتيجياً.

نظمت إدارة الخدمات المساندة «برنامج خدمة المتعاملين» الذي شمل جميع موظفي الصف الأول في الهيئة، حيث تم تأهيل 250 موظفاً وموظفة من خلال دورات تدريبية متخصصة في إدارة الخدمات والتطبيقات الحكومية والابتكار في خدمة وتجارب المتعاملين.

اتفاقيات شراكة

جددت الهيئة، اتفاقية الشراكة مع شركة «ألفا للتموين» لمدة 10 سنوات حتى 2030، والتي بموجبها تقوم الشركة بتقديم خدمات التموين لكافة الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة العاملة عبر مطار الشارقة.

توقيع اتفاقية امتياز مع شركة المواقف الوطنية (موقف ) لإدارة وتشغيل مواقف المركبات التابعة لمطار الشارقة، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات وتنويع طرق دفع الرسوم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

وقعت هيئة مطار الشارقة على وثيقة التلاحم الأسري التي أطلقتها إدارة مراكز التنمية الأسرية لحملة الوطن أسرة 2020.

الظروف الاستثنائية (كوفيد-19)

* نفّذ مطار الشارقة العديد من الإجراءات الوقائية من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة مثل التباعد الاجتماعي والتأكد من ارتداء جميع مستخدمي المطار للكمامة الشخصية، ومن خلال تكثيف الجهود في عمليات تعقيم وتطهير جميع أنحاء المطار، بما فيها صالات المغادرين والقادمين والمرافق العامة، بالإضافة إلى المعدات والأجهزة التي يستخدمها المسافرون والموظفون.

* قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتقديم الجرعة الأولى من لقاح«كوفيد-19» للموظفين العاملين في الخطوط الأمامية لمطار الشارقة، بالتعاون مع حكومة الشارقة، حيث كانت أول جهة في إمارة الشارقة، تعمل على تقديم لقاح كورونا للموظفين.

* قام المركز الطبي في المطار وبالتعاون مع إدارة الطب الوقائي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتقديم خدمات متكاملة، تشمل إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد للموظفين وذويهم. ووصل إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها بالمركز الطبي 108723 حالة من المسافرين والموظفين منذ بداية الجائحة.

وكان للتكنولوجيا الدور الأساسي في تعزيز نظام العمل عن بعد لموظفي الهيئة للبقاء على تواصل دائم ولضمان استمرارية الأعمال، حيث قامت الهيئة بتفعيل كافة الوسائل التكنولوجية الممكنة لمواجهة الجائحة، سواء من خلال تفعيل البوابات الإلكترونية، أو تزويد الموظفين بالتقنيات اللازمة لأداء مهام عملهم، مع توفير أحدث برامج التكنولوجيا، كما تم عقد الاجتماعات الافتراضية لضمان استمرارية العمل، واستخدم المطار أحدث الأجهزة لتسريع فحوص«كوفيد- 19».

وتتوفر في المطار أنظمة ذكية أخرى متعددة للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين في ظل جائحة كورونا، فتتوفر أنظمة تعقيم ذاتية للسلالم الكهربائية في المطار، والتي تعمل على تعقيم السلالم الكهربائية بشكل ذاتي بمجرد دورانها، لضمان تعقيمها وتنظيفها باستمرار، حفاظاً على سلامة المسافرين من انتقال الجراثيم والفيروسات والبكتيريا، إضافة إلى تطبيق أنظمة تحكم لا تلامسية للمصاعد، وتتيح التقنية للأشخاص إمكانية التحكم بالمصاعد من خلال الإشارة باليد عن بُعد باتجاه الخيارات المطلوبة والموضحة على لوحات التحكم دون لمسها لخفض احتمالات العدوى. كما تم وضع كاميرات لقياس الحرارة في مداخل المباني للموظفين والمراجعين والمسافرين وتركيب زجاج عازل لمناضد الاستعلامات والجوازات وتوفير مواد تعقيم الأيدي وأقنعة الوجه في مداخل المباني وتوعية كافة الموظفين والجهات العاملة بطرق الوقاية.

* تم السماح لجميع الشركات التجارية وشركات التجزئة العاملة في المطار بإغلاق محالها التجارية بصورة مؤقتة، كما تم الاتفاق معها على تخفيض عدد الكوادر البشرية بنسبة 50% والالتزام بتوجيهات العمل عن بعد لهذه الكوادر بصورة متناسبة مع حاجة العمليات.

المشاركات المحلية والدولية ومبادرات