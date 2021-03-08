شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع البطالة بالأردن إلى 24.7% والسياحة تتراجع 76% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمان- رويترز

قال الأردن، الاثنين، إن معدل البطالة بلغ 24.7 بالمئة في الربع الرابع من 2020، مقارنة مع 23.9 بالمئة في الربع السابق. وكان معدل البطالة للربع الرابع من 2019 يبلغ 19 بالمئة، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

ويعاني الاقتصاد الأردني عموماً في ظل جائحة فيروس «كورونا»، وإن كان ثمة اقتصاديون يشككون بالأرقام الرسمية لمعدلات البطالة ويقولون إنها غير واقعية.

إلى ذلك، قال البنك المركزي الأردني إن الدخل السياحي للمملكة هبط 76 بالمئة في العام الماضي إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار). ونتيجة لجائحة «كورونا»، أغلقت الحكومة المطارات في العام الماضي لنحو ستة أشهر، وأرجأت إعادة فتحها مراراً بسبب المخاوف من ارتفاع إصابات «كوفيد-19».