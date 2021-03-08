الاقتصاد

أبوظبي تلزم المشاركين بفعاليات الفنادق إجراء «بي سي آر»

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  • متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مدراء المنشآت السياحية والفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات في تعميم لها بتحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الشواطئ الخاصة واحواض السباحة بنسبة 60%، وتحديد نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الاعمال، وتحديد نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الترفيه المصرح بها فقط من الدائرة بناء على الاشتراطات والمعايير المعتمدة بهذا الشأن.
وبحسب التعميم الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يتوجب على الجمهور عمل فحص كوفيد-19مسحة الأنف (بي سي آر) قبل 48 ساعة من حضور الفعالية، واجراء الفحص لكافة منظمي الفعاليات والمنظمين أسبوعياً.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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