شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تلزم المشاركين بفعاليات الفنادق إجراء «بي سي آر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مدراء المنشآت السياحية والفندقية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات في تعميم لها بتحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لمرتادي الشواطئ الخاصة واحواض السباحة بنسبة 60%، وتحديد نسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الاعمال، وتحديد نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية لاستقبال الجمهور في فعاليات الترفيه المصرح بها فقط من الدائرة بناء على الاشتراطات والمعايير المعتمدة بهذا الشأن.

وبحسب التعميم الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، يتوجب على الجمهور عمل فحص كوفيد-19مسحة الأنف (بي سي آر) قبل 48 ساعة من حضور الفعالية، واجراء الفحص لكافة منظمي الفعاليات والمنظمين أسبوعياً.