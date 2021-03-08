شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» يتجاوز 70 دولاراً للمرة الأولى منذ بداية الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» متجاوزة 70 دولاراً للبرميل، الاثنين للمرة الأولى منذ تفشي جائحة «كوفيد-19»، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوى في ما يزيد على عامين.

وبلغت عقود «برنت» تسليم مايو /أيار 71.38 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني 2020، وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش سجلت 70.96 دولار للبرميل، مرتفعة 1.6 دولار بما يعادل 2.3 بالمئة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل/ نيسان 1.47 دولار أو 2.2 بالمئة مسجلا 67.56 دولار. ولامس عقد أقرب استحقاق 67.98 دولار في وقت سابق، أعلى مستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وارتفع «برنت» والخام الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن قررت «أوبك» وحلفاؤها استمرار تخفيضات الإنتاج دون تغير يذكر في أبريل/ نيسان.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان أمس الاثنين إن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا قد يستغرق عامين، مستبعداً أن تظل أسعار النفط عند مستواها المرتفع الحالي البالغ 70 دولاراً للبرميل.

وأبلغ باتريك بويان إذاعة «بي.إف.إم».. لا أراهن على بقاء الأسعار عند 70 دولاراً للبرميل. أرى السعر الصحيح عند حوالي 50 أو 60 دولاراً للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» متجاوزة 70 دولاراً للبرميل أمس للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كوفيد-19، في حين لامس الخام الأمريكي ذروته في أكثر من عامين، عقب تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إن من المتوقع تراجع الطلب على البنزين من العام 2030 وإن الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة ستصبح المكون الرئيسي لمحفظة أعمال الشركة.

وأبلغ بويان إذاعة بي.إف.إم بيزنس أن توتال تتوقع إجراء تخفيضات محدودة على قيم أصولها في الأعوام المقبلة. (رويترز)

