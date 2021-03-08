شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأدوية الأوروبية تصدر تصريحاً بشأن لقاح «سبوتنيك في» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زوريخ - رويترز

حث مسؤول كبير في وكالة الأدوية الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي على الامتناع عن منح الموافقة للقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لـ«كوفيد-19»، بينما تراجع الوكالة سلامته وفاعليته.

وقالت كريستا ويرثومر هوش، رئيسة مجلس إدارة وكالة الأدوية الأورويية في محطة (أو.أر.إف) النمساوية: «نحتاج إلى مستندات يمكننا مراجعتها. ليس لدينا حالياً بيانات بشأن من تم تطعيمهم. إنه غير معروف، وهذا هو سبب نصحي بشكل سريع بعدم إعطاء الدول تصريح طوارئ».

وأضافت بعد أن قالت الوكالة الأسبوع الماضي، إنها بدأت مثل هذه المراجعة: «يمكننا طرح (سبوتنيك في) بالسوق هنا في المستقبل، عند مراجعة البيانات المناسبة، لقد بدأت المراجعة الآن في وكالة الأدوية الأوروبية».

وتابعت أن «البيانات تأتي من الشركات الروسية المصنعة، وستتم مراجعتها بالطبع وفقاً للمعايير الأوروبية للجودة والسلامة والفاعلية. عندما يتم إثبات كل شيء، سيتم ترخيصه أيضاً في الاتحاد الأوروبي».

وتمت الموافقة بالفعل على (سبوتنيك في)، أو يجري تقييمه للموافقة عليه في ثلاث دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي، إن بروكسل يمكن أن تبدأ مفاوضات مع الشركة المصنعة للقاح إذا طلب ذلك ما لا يقل عن أربع دول أعضاء.