شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت فوق 70$ للبرميل مسجلا أعلى مستوى فى عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ،لتتداول فوق 70$ للبرميل للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، مسجلة أعلى مستوى فى نحو عامين ، بعد هجوم الحوثيين فى اليمين على منشأت نفطية فى المملكة العربية السعودية "أكبر منتج للنفط فى أوبك".

ارتفع خام برنت بأكثر من 2.0% إلى مستوي 71.36$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 69.95$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.69$.

عند تسوية الجمعة ، حققت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 3.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 7.75% ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

ويعد هذا المكسب الأسبوعي الأكبر منذ أوائل شباط/فبراير الماضي ، بعد اتفاق تحالف أوبك بلس على تمديد التخفيضات الحالية حتى نهاية نسيان/أبريل المقبل ، بالإضافة إلى قرار السعودية الإبقاء على الخفض الطوعي فى إنتاجها النفطي لمدة شهر إضافي.

قالت وزارة الطاقة السعودية ،إن صهاريج البترول التابعة لشركة أرامكو الموجودة فى أحد أكبر موانئ شحن النفط فى العالم تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي ، وأعلن متحدث عسكري لجماعة الحوثيين فى اليمين مسؤوليتهم عن تلك الهجمات.

وأضافت الوزارة ،إن مثل هذه الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة العربية السعودية فحسب ،بل تستهدف أيضا أمن واستقرار إمدادات النفط للعالم وبالتالي تؤثر على الاقتصاد العالمي.