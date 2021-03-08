شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يسجل أعلى مستوى فى 4 أشهر بفضل عوائد سندات الخزانة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، وتزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.4 % إلى مستوى 92.31 نقطة الأعلى منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 91.98 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 91.84 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات وظائف قوية فى الولايات المتحدة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.2% ، فى ثاني مكسب شهري على التوالي ، بفضل الإقبال الواسع على شراء الدولار الأمريكي ،وعزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بعد القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.0% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.

القفزة الواسعة فى عائد سندات الخزانة الأمريكية مؤخرا ،أدت إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،وتسارع عمليات البيع المفتوحة فى أسواق الأسهم العالمية ،حيث زادت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم المتصاعد فى الولايات المتحدة.

تأتي تلك التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا يوم السبت مشروع قانون بحزمة مساعدات مالية بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ،على أن يوقع الرئيس "جو بايدن" على المشروع ليصبح قانونا بشكل رسمي قبل انتهاء فترة صلاحية برامج مساعدات البطالة الحالية فى 14 آذار/مارس الجاري.