شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة قرب أدنى مستوى فى شهرين بفعل عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، بالقرب من أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الجمعة ، بفعل هبوط معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي ،فى ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.9% إلى مستوي 25.07$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.31$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.92$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة"تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى شهرين عند 24.82$ للأونصة ، بعد القفزة الجديدة فى عوائد السندات الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،فقدت أسعار الفضة قرابة 5.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعادن الثمينة ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.31 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، والعزوف عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع أو ذات المخاطر العالية أو الغير مدرة للعائد ،بعد القفزة الجديدة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.0% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.

تأتي تلك التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، ضمن جهود الرئيس الجديد "جو بايدن" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.