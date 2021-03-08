شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين للمرة الأولى فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، فى ظل تحسن معنويات المستثمرين نسبيا ، بفضل التحفيز الاقتصادي الجديد فى الولايات المتحدة ،وتظل المكاسب محدود فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية قرب أعلى مستوى فى 13 شهرا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا بنسبة 0.9 % ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،بفضل صعود قوي لأسهم شركات صناعة السيارات ،مع ارتفاع شركات النفط والغاز.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 3.0% ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم السبت قانون جديد للإغاثة والتحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار ،الأمر الذي يمهد الطريق لتمديد إعانات البطالة فى الولايات المتحدة ،وتقديم المزيد من المساعدات المالية للحكومات المحلية.

ومن المتوقع أن يمرر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون فى وقت لاحق من هذا الأسبوع ،على أن يوقع الرئيس "جو بايدن" على المشروع ليصبح قانونا بشكل رسمي قبل انتهاء فترة صلاحية برامج مساعدات البطالة الحالية فى 14 آذار/مارس الجاري.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.9% ،فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعد بيانات قوية عن الوظائف فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.0% ،ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% ، لذلك تظل مكاسب الأسهم العالمية محدودة حتى اللحظة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.9% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.7% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.