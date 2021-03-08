شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب أدنى مستوى فى 9 أشهر بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ، لتقترب مجددا من ملامسة أدنى مستوى فى تسعة أشهر ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ،بفضل ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى 1,689.80$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,703.43$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,714.22$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى تسعة أشهر عند 1,687.37$ للأونصة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار الذهب نسبة 1.9% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.30 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، والعزوف عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع أو ذات المخاطر العالية أو الغير مدرة للعائد ،بعد القفزة الجديدة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.0% ،ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.

تأتي تلك التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، ضمن جهود الرئيس الجديد "جو بايدن" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت يوم الجمعة بنحو 9.04 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,069.26 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ الأول من أيار/مايو 2020.