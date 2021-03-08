شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل الصعود وخام برنت فوق 70$ للبرميل للمرة الأولى منذ يناير 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فى عامين ونصف ،ويتداول خام برنت فوق 70$ للبرميل للمرة الأولى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، بعد هجوم الحوثيين فى اليمين على منشأت نفطية فى المملكة العربية السعودية "أكبر منتج للنفط فى أوبك".

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 67.94$ الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، من مستوى الافتتاح عند 66.26$، وسجل أدنى مستوي عند 65.80$ ،وصعد خام برنت بأكثر من 2.0% إلى مستوي 71.36$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 69.95$ ، وسجل أدنى مستوي عند 68.69$.

عند تسوية الجمعة ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 7.75% ،فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل شباط/فبراير الماضي ، بعد اتفاق تحالف أوبك بلس على تمديد التخفيضات الحالية حتى نهاية نسيان/أبريل المقبل ، بالإضافة إلى قرار السعودية الإبقاء على الخفض الطوعي فى إنتاجها النفطي لمدة شهر إضافي.

قالت وزارة الطاقة السعودية ،إن صهاريج البترول التابعة لشركة أرامكو الموجودة فى أحد أكبر موانئ شحن النفط فى العالم تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي ، وأعلن متحدث عسكري لجماعة الحوثيين فى اليمين مسؤوليتهم عن تلك الهجمات.

وأضافت الوزارة ،إن مثل هذه الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة العربية السعودية فحسب ،بل تستهدف أيضا أمن واستقرار إمدادات النفط للعالم وبالتالي تؤثر على الاقتصاد العالمي.