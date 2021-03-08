شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليقترب من مستوى 0.7615، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة التي يصل هدفها التالي إلى 0.7450، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستويات 0.7765 – 0.7785.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7620 والمقاومة 0.7765

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط