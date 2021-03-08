شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية الآن ليضغط على الدعم الحرج 69.50، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 73.35 كهدف إيجابي تالي، مع الانتباه إلى أن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 67.90 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد