شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي واضح ليهاجم مستوى 66.30، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن كسر هذا المستوى سيدفع السعر لتكبّد مزيد من الخسائر وزيارة مستويات 65.60 وقد تمتد إلى 64.55 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق 67.25 لإعادة تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 70.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.60 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد