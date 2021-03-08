شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته السلبية بشكل قوي ليبدأ الضغط على مستوى 1692.00 ويتحرك دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو 1655.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 1718.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط