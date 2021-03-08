شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستعيد تعافيه – تحليل – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 3.70% بما يعادل 1.92 نقطة ليستقر على سعر 53.75 دولار، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على اكتساب زخماً إيجابياً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 56.93 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد