شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول أيضاً تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.58% بما يعادل -1.92 نقطة ليستقر على سعر 327.37 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 333.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 355.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه