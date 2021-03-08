شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق وسيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.03% بما يعادل 2.59 نقطة ليستقر على سعر 253.52 دولار، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 261.40، ليستهدف مستوى الدعم 240.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه