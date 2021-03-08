شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يتلقى دفعة إيجابية - تحليل – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.79% بما يعادل 3.64 نقطة ليستقر على سعر 206.58 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 204.75، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 216.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد