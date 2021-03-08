شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يعاود الارتفاع – تحليل – 08-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هيوليت باكرد (HPQ) الصعود في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 5.99% بما يعادل 1.68 نقطة ليستقر على سعر 29.75 دولار، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 27.65، ليستهدف مستوى المقاومة 32.85.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد