شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "مهارة" تتراجع 35% خلال 2020 لانخفاض الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة مهارة للموارد البشرية، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 34.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 177.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 272.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 183 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 282.5 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6% مقارنةً مع العام السابق، حيث انخفضت ايرادات قطاعي الأعمال والأفراد بنسب 5% و9% على التوالي مقارنة مع العام السابق، نتيجة لانخفاض متوسط أعداد القوى العاملة والآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ومنها التوقف المؤقت خلال الربع الثاني لبرنامج خدمة.

وتراجعت المبيعات إلى 1.4 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 48.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 80.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 154.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 206.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.