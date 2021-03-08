شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" تُغلق فرعاً بالأردن لعدم جدواه الاقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن موافقة مجلس الإدارة على إغلاق فرع الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عملية الإغلاق تأتي لعدم الجدوى الاقتصادية للفرع ولتخفيض المصاريف العمومية والإدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات حققت صافي خسائر بلغ 1.26 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 1.98 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إنخفاض قيمة الإستثمار في شركة المخازن والخدمات المساندة والموجودات المالية، وأرتفاع مصروف الزكاة. على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية وكذلك أنخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 7.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 9.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.