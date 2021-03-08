شكرا لقرائتكم خبر عن "نادك" تُوقع مُذكرة تفاهم بغرض الاستحواذ على "دافا الزراعية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية، ومالك رأس المال فيها الأستاذ بتال سعيد بتال الدوسري، وذلك للدخول في مناقشات فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال شركة دافا الزراعية أو بعض من أصولها والتي تصل مساحتها الى 70 هكتار.

وأفادت نادك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مذكرة التفاهم تعتبر نافذه من تاريخ توقيعها من كافة الأطراف ولمدة ستة أشهر، علماً بأنه جوز لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم بموجب إشعار خطي.

وبحسب البيان، تشمل أعمال دافا البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية والمناخ الداخلي الخاضع للسيطرة والتحكم وذلك في مواقع متعددة في المملكة العربية السعودية وإنتاج الخضروات والفواكة.

ومن المُقرر أن تخضع الصفقة المقترحة لعدد من الشروط بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تحديد طبيعة الصفقة المقترحة، وما إذا كانت نادك ستستحوذ على كامل رأس مال دافا أو بعضاً من أصولها.

هذا وستحدد نادك طبيعة الصفقة بعد استكمال الدراسات المهنية اللازمة سواءً المالية أو التجارية أو القانونية والضريبية، والانتهاء من إعداد المستندات النهائية للصفقة المقترحة، والحصول على أي موافقات من أطراف ثالثة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 44.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 49.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 104.9 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.