بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3.2 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر3 نقطة ليبلغ مستوى 02ر5701 نقطة بنسبة صعود بلغت 06ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر223 مليون سهم تمت عبر 10587 صفقة نقدية بقيمة 6ر39 مليون دينار (نحو 6ر130 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 01ر10 نقطة ليبلغ مستوى 76ر4650 نقطة بنسبة هبوط 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 146 مليون سهم تمت عبر 5092 صفقة نقدية بقيمة 3ر10 مليون دينار (نحو 9ر33 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 02ر9 نقطة ليبلغ مستوى 07ر6232 نقطة بنسبة صعود بلغت 14ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر77 مليون سهم تمت عبر 5495 صفقة بقيمة 2ر29 مليون دينار (نحو 3ر96 مليون دولار).

وفي غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 07ر8 نقطة ليبلغ مستوى 45ر4836 نقطة بنسبة هبوط بلغت 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر98 مليون سهم تمت عبر 3353 صفقة نقدية بقيمة 5ر7 مليون دينار (نحو 7ر24 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (كفيك) و(فجيرة أ) و(انجازات) و(ورقية) أما شركات (خليج ب) و(بيتك) و(الأولى) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الراي) و(بترولية) و(وثاق) و(الأولى) الأكثر انخفاضا.