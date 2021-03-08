تعرف على أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الذهب عيار 21، الأكثر انتشاراً في مصر، سجل 748 جنيهاً للجرام.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التراجع جاء مع هبوط المعدن النفيس عالميًا دون 1700 دولار، رغم صعود الأونصة في التعاملات الصباحية إلى 1708 دولار، لكنها عاودت الهبوط بضغط ارتفاع عوائد السندات.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل سعر 748 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 854.85 جنيه.

عيار 18 سعره 641.14 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5984 جنيها.

أونصة الذهب تتراوح بين 1695 إلى 1698 دولار.