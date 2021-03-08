شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 8-3-2021 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتى، اليوم الاثنين 8-3-2021، أمام الجنيه المصري، مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.58 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.64 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، سواء فى التعاملات الصباحية أو المسائية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك عودة

4.24 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.25 جنيه للشراء .

4.29 جنيه للبيع .