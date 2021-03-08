الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الملوخية بين 2-4جنيهات للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-3-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

 

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1-1.5 جنيه للكيلو، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو والفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسجل البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5- 2 جنيها للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه. 

 

واستقرت أسعار البطاطس بين 1-2 جنيه للكيلو، واستقرت أسعار البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، وجميع أصناف الباذنجان تتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو، أما الجزر فيترواح بين 3- 5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17-21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3- 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيها للكيلو. 

 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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