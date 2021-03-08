شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تواصل صرف منحة العمالة غير المنتظمة وسط إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الهيئة القومية للبريد، صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين، والتى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، لليوم الثاني علي التوالي من خلال مكاتبها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد مسئول بالهيئة لليوم السابع، استقرار عمليات الصرف والتي تتم بإنتظام بجميع مكاتب الهيئة، وسط إجراءات احترازية.

ويتم صرف المنحة وسط إجراءات احترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودون ازدحام أو تكدس وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.

وقال مسئول بالهيئة لليوم السابع، بوقت سابق، إن بإمكان أي مواطن مستفيد من المنحة الحصول عليها عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلي نحو 4200 مكتب بريد ويمكن أيضاً صرف المنحة عبر بطاقة ميزة البريد المصري التي وزعتها الهيئة على المستفيدين والتي تتيح لهم صرف المنحة من أي ماكينات صرف آلي علي مستوي الجمهورية، إضافة إلي بطاقة ايزي باي التي تم توزيعها في المرحلة الأولي.

وقال إن الهيئة شكلت لجان متابعة وغرف عمليات مركزية علي مستوي الجمهورية لتسهيل صرف منحة العمالة غير المنتظمة علي مستوي الجمهورية ومتابعة أي تكدسات أو شكاوي من الممكن أن تحدث.

وتناشد الهيئة القومية للبريد جميع المستفيدين من المنحة بضرورة عدم التزاحم على مكاتب البريد والالتزام بحدود المسافات الآمنة بين كل مواطن مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى "سارية" لكل مستفيد.



إجراءات احترازية