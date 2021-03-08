شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: 400 عارض بمعرض البازار لدعم الحرف التراثية واليدوية والان مع تفاصيل الخبر
المعرض يتيح الفرصة لأصحاب المشروعات من السيدات لتسويق منتجاتهن وذلك فى إطار مجموعة متكاملة من الخدمات التى يعمل جهاز تنمية المشروعات على تقديمها من تمويل وبرامج تدريبية ومنافذ للتسويق خاصة فى قطاع الحرف اليدوية الذى يتميز بقدرته على توفير فرص عمل كثيفة كما يتمتع بالمرونة التى تمكن المرأة من زيادة دخلها وهى تعمل بالمنزل مما يتناسب مع طبيعة المناطق النائية والحدودية.
وخصص جهاز تنمية المشروعات جزءا بالمعرض لتعليم الأطفال مبادئ الفنون المرتبطة بالحرف اليدوية من الرسم والتلوين بشكل مبسط على أيدى متخصصين فى هذا المجال وذلك بهدف المساهمة فى خلق جيل جديد مهتم بالحفاظ على التراث المصرى وهويتنا الثقافية مما يضمن لنا استمرارها.
وجدير بالذكر أن المعرض يضم عددا من الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية بالإضافة إلى أجنحة مخصصة لذوى الهمم ويضم آلاف المنتجات اليدوية التي تعرض التراث المصرى في شكل جديد يلائم أذواق المستهلك من منتجات جلدية وخشبية ومفروشات واكسسوارات وخيامية وملابس ومستحضرات تجميل ومأكولات ووحدات إضاءة وخوص وتلى ومفروشات وكليم وتابلوهات.