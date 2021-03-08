شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشركة تنفذ 87 مشروعاً بإجمالى 171 مليون دولار وتوقيع 80 تعاقدا خلال العام بقيمة 225 مليون دولار

شهد اجتماع الجمعية العامة لشركة الخدمات البترول البحرية (PMS) لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عرضا للنتائج المتميزة للشركة فى تنفيذ المشروعات القومية وذلك بمعدلات إنتاجية قياسية ، تأكيداً لريادتها في مجال أعمال الأنشطة البترولية البحرية، فى ظل إمتلاكها أسطول بحرى ضخم، مزود بقدرات تكنولوجية على أعلى مستوى

وتم التأكيد على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ كافة الأعمال بمعدلات الجودة المطلوبة، وفتح مجالات عمل جديدة وشراكات مع الشركات العالمية خاصة العاملة فى منطقة شرق المتوسط التى تشهد نشاط ملحوظ في مجالات الغاز الطبيعي مما يسهم في تحقيق المشروع القومي لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتداول ونقل الغاز والبترول، والإلتزام ببرامج الصيانة الدورية للوحدات والمعدات البحرية للشركة والاستمرار في تدعيمها بأصول جديدة وفقاً لاعلى مستوى من التكنولوجية والتقنيات الحديثة واكد على اهمية التوسع في نظم الرقمنة والحداثة في جميع استخدامات النظم التي تؤهلها للعمل بمستوى عالمي، والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى، وتنفيذ البرامج التدريبية الحديثة والمتطورة، والإلتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية وحماية البيئة خاصة مشروعات حماية الشواطئ من التلوث، والالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وتم استعراض أهم النتائج التي حققتها الشركة التي تُعد الذراع البحرى لقطاع البترول، حيث استطاعت تحقيق حجم أعمال كبير بأعلى جودة وفى الوقت المحدد في ضوء تحديات كبيرة فى سوق العمل متمثلة فى تفشى وباء كورونا، وما له من تأثيرات سلبية على استثمارات كافة دول العالم، موضحاً أن الشركة تمكنت خلال العام من تنفيذ 87 مشروعاً باجمالى 171 مليون دولار، وتوقيع 80 تعاقد خلال العام بقيمة 225 مليون دولار .

كما تم استعراض أهم المشروعات التى قامت الشركة بتنفيذها خلال عام 2020 والجارى تنفيذها والتي تشمل صيانة الحقول والاصول وإصلاح الخطوط البحرية لعدد من الشركات البترولية وحماية الشواطئ بحقول دلتا النيل والدخول في مجالات جديدة مثل تصنيع الخيرات والحاويات المعدنية وتأهيل اوناش المنصات البحرية، كما قامت الشركة برفع كفاءة العاملين من خلال دورات تدريبية حديثة.

وحضر أعمال الجمعية رئيس هيئة البترول ونوابه للمالية والرقابة علي الشركات والتخطيط ووكيل البترول للشؤون المالية الاقتصادية ورؤساء شركتي انبي وبتروجت.