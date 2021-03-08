شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير" تفتتح معرضاً جديداً بمدينة الهفوف باستثمارات 93.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مكتبة جرير عن افتتاح معرضاً جديداً لها، أمس الأحد، على طريق الملك عبدالله بحي النسيم بمدينة الهفوف.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن حجم الإستثمارات في هذا المبنى يبلغ 93.5 مليون ريال، علماً بأن مساحة المعرض تبلغ 4500 متر مربع، علماً بأنه يحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة.

ويعد هذا المعرض هو الـ 54 لمكتبة جرير في المملكة، والـ 63 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية، علماً بأن نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 52% من إجمالي الموظفين.

وبحسب البيان، يُعتبر هذا المعرض ضمن مبنى مملوك لمكتبة جرير ويتضمن مساحات تأجيرية تبلغ (5396) متر مربع ما بين معارض ومكاتب.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا المعرض إعتباراً من الربع الأول من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.002 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 984.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

ويأتي الارتفاع في الأرباح بالرغم من انخفاض مبيعات التجزئة والجملة للمستلزمات المدرسية والمكتبية والتي تأثرت سلباً بتحول نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.