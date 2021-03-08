شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوي فى 4 أشهر بفعل السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ،مع استمرار عزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية ، تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.1865$ الأدنى منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1917 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1932$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.5% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات قوية عن الوظائف الأمريكية ، عززت من احتمالات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.35% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل التوترات حول سوق السندات فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 92.3 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، والعزوف عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع أو ذات المخاطر العالية أو الغير مدرة للعائد ،بعد القفزة الجديدة فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الاثنين بنسبة 3.0% ،ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ،مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى 13 شهرا عند معدل 1.622% المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة.

تأتي تلك التطورات بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي رسميا يوم السبت حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا ، ضمن جهود الرئيس الجديد "جو بايدن" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم لتخطي أسوأ أزمة اقتصادية منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.