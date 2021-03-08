شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» تحتفي باليوم العالمي للمرأة برحلة «EY653» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

احتفلت الاتحاد للطيران باليوم العالمي للمرأة، الاثنين، بإنجازات السيدات ودورهن في إبقاء العالم على تواصل عبر رحلة EY653 بقيادة الكابتن أسما ومساعد طيار أول شريفة.

ووقعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المنظمة الأممية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اتفاقية شراكة مع مجموعة الاتحاد للطيران في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتعزيز الجهود العالمية لتمكين النساء في خطوة مهمة بين شركة طيران دولية، والمنظمة الأممية لدعم قضايا تمكين المرأة.

وبموجب هذه الشراكة تنضم مجموعة الاتحاد للطيران، إلى حملة هيئة الأمم المتحدة للمرأة «جيل المساواة» من خلال إشراك المسافرين على متن طائراتها، والموظفين والجمهور في هذه الحملة التاريخية التي تعزز حقوق المرأة من أجل مستقبل متساوٍ.

واعتباراً من يناير 2021 توفر مجموعة الاتحاد للطيران، رؤية عالمية لحملة جيل المساواة عبر الرحلات الجوية، من خلال البرامج الترفيهية على متن طائراتها، والبث النصي لمضيفي ومضيفات الطيران، وذلك لدعوة الجماهير للمشاركة في هذه الحملة، بهدف تمكين الجيل القادم من التفاعل معها.