شكرا لقرائتكم خبر عن شركات النفط والسفر تدعم الأسهم الأوروبية.. و«اليابانية» تتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين لتواكب صعود السوق الأمريكية نهاية التعاملات يوم الجمعة، إذ قفزت أسهم شركات النفط الكبرى مثل رويال داتش شل وبي.بي مع ارتفاع أسعار الخام بعد تقارير عن هجمات على منشآت في السعودية.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% في التعاملات المبكرة، بعد أن انتعشت الأسواق الأمريكية انتعاشا قويا في أواخر الأسبوع الماضي.

لكن الأسهم انخفضت في التعاملات الآجلة بالأسواق الآسيوية والأمريكية، حيث تعرضت سندات الخزانة لضغوط من جديد بعد إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار وصعود عقود خام برنت فوق 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وقفز قطاع النفط والغاز الأوروبي واحدا بالمئة، وزادت مرشرات قطاعات السفر والترفيه والبنوك أكثر من 1.3%.

وكان أكبر الرابحين على ستوكس 600 سهم شركة كرنفال المشغلة للرحلات البحرية، وزاد 0.6%، بينما نزل سهم مجموعة بيرسون البريطانية للتعليم نحو خمسة بالمئة بعدما أعلنت انخفاض إيرادات 2020 وأرباح التشغيل المعدلة.

تراجع في اليابان بفعل تعديل مراكز

عكست الأسهم اليابانية الاتجاه لتغلق منخفضة الاثنين مع سعي المستثمرين لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية، في حين تأثرت المعنويات بالمخاوف إزاء ارتفاع عائدات السندات الأمريكية.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.42 بالمئة ليغلق على 28743.25 نقطة، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14% ليسجل 1893.58 نقطة.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير الخبراء لدى مونيكس للأوراق المالية، «يحاول المستثمرون استغلال موجة الصعود الأخيرة لتعديل مراكزهم قبل نهاية السنة المالية في مارس».

شهدت الأسهم اليابانية بداية قوية للعام 2021 ولامس نيكاي مستوى 30 ألفا للمرة الأولى في 30 عاما الشهر الماضي بفضل التفاؤل حيال بدء التطعيم للوقاية من كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي.

لكن الضعف حل بالأسهم المحلية في الجلسات القليلة الماضية مع ارتفاع عائدات السندات عالميا نتيجة للمخاوف من تشدد البنوك المركزية السياسة النقدية.

وفي معاملات، فقد سهم سلسلة متاجر التجزئة فاست ريتيلينج 1.66%. وهبط سهم مجموعة سوفت بنك لإدارة الصناديق 2.36% وانخفض سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.38%. (رويترز)