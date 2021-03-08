شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تحقق مع جزائري يشتبه في تورطه بهجمات نوفمبر 2015 بباريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

أعلنت الشرطة الإيطالية، الإثنين، عن بدء إجراءات قضائية ضد جزائري يبلغ من العمر 36 عاماً يشتبه بأنه عضو في تنظيم «داعش» الإرهابي، وبأنه وفّر وثائق مزورة لمرتكبي هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في فرنسا.

وكشفت التحقيقات، بفضل تعاون دولي واسع، قرب المشتبه به من مجموعات متطرفة فضلاً عن نشاطه المباشر في دعم منفذي الهجمات الإرهابية على باتاكلان واستاد دو فرانس والهجمات المسلحة التي حدثت في باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، من خلال تقديم وثائق مزورة لمنفذيها، وفق بيان لشرطة باري.