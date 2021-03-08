الأزهر يحرّم وشاح «تيك توك» القاتل

القاهرة: ”الخليج 365”

أكد الأزهر حرمة لعبة «الوشاح الأزرق»، نظراً لخطورتها، باعتبارها لعبة موت جديدة، محذراً من الإقدام عليها واللعب بها، وطالب أولياء الأمور بالتنبه إلى خطورة هذه اللعبة، ومتابعة وحماية أبنائهم منها. وأثارت لعبة تحمل اسم «الوشاح الأزرق» أو تحدي التعتيم blackout challenge جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتحار أو وفاة أحد الشباب في مصر بسببها، ما أدى لخوف الأمهات والآباء على أبنائهم وتستهدف اللعبة الشباب المراهقين الذين يمرون بلحظات اضطراب نفسى واكتئاب، وتخدعهم بزعم أنها ستخرجهم من حالتهم إلى إحساس جديد مختلف. وتطلب اللعبة بعد تحميلها من على تطبيق «تيك توك»، بخوض تحدى تعتيم الغرفة، وكتم النفس للحظات. وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان، مساء الأحد، إنه «لا يكاد يخلو بيت الآن من تطبيقات الهواتف الذكية وألعابها الإلكترونية، ولم يكد المجتمع يودع لها إصداراً منها يحتوي على ضرر أو يدعم الكراهية، حتى يستقبل إصداراً جديداً أكثر خطراً وأشد ضرراً». وأضاف أن أضراراً كثيرة من هذه الألعاب والتطبيقات «لم تتوقف عند العبث بالمعتقدات، ومحاولة هدم القيم والأخلاقيات، وإفساد الأسر والمجتمعات، وإنما امتدت لتشمل إهلاك النفس والدعوة إلى الموت وإزهاق الروح». وأشار المركز إلى أنه سبق التصدي لهذا النوع من الألعاب والتحديات الخطيرة، وحذر منها مراراً، وأنه يحذر مجدداً من تحدي «الوشاح الأزرق»، أو «التعتيم»، على تطبيق الفيديوهات «تيك توك»، الذي يدعو مستخدميه إلى القيام بتجربة وتصوير أنفسهم، وهم تحت تأثير الاختناق بعد تعتيم الغرفة. وأوضح المركز أن العديد من الأشخاص شاركوا فيديوهات لأنفسهم، بعد أن كتموا أنفاسهم وعرضوا أنفسهم للموت المحقق، بينما تحول لعب بعض المستخدمين إلى حقيقة معيشة، وأدى كتم تنفّسهم المتعمد إلى اختناقهم وموتهم. وأكد أن هذه اللعبة مخالفة للدين والفطرة، وأنها إن لم تفض إلى الموت، فإنها قد نؤثر في خلايا الدماغ، ومن ثم يؤدي إلى فقدان الوعي والضرر. وأهاب المركز بأولياء الأمور والجهات التثقيفية والتعليمية والإعلامية، بيان خطر أمثال هذه الألعاب، وضررها البدني والنفسي والسّلوكي والأسري، مشدداً على أولياء الأمور ضرورة تحصين أولادهم من خطر هذه الألعاب والتطبيقات، وتنشئتهم تنشئة واعية سويّة وسطية، من خلال الحرص على متابعة الأبناء بصفة مستمرة على مدار السّاعة، ومتابعة تطبيقات هواتف الأبناء، وعدم تركها بين أيديهم فترات طويلة، وشغل أوقات فراغهم، بما ينفعهم من تحصيل العلوم النافعة، والأنشطة الرّياضية المُختلفة، التأكيد على أهمية استثمار وقت الشاب وعمره في بناء الذات، وتحقيق الأهداف. وطالب المركز الآباء بمشاركة الأبناء جميع جوانب حياتهم، مع توجيه النصح، وتقديم القدوة الصالحة لهم، والعمل على تنمية مهاراتهم، وتوظيفها في ما ينفعهم وينفع مجتمعهم، والاستفادة من إبداعاتهم، والتشجيع الدائم للشباب على ما يقدمونه من أعمال إيجابية، ولو كانت بسيطة من وجهة نظر الآباء، ومنح الأبناء مساحة لتحقيق الذات، وتعزيز قدراتهم، وكسب ثقتهم، وتدريب الأبناء على تحديد أهدافهم، وتحمّل مسؤولياتهم، واختيار الأفضل لرسم مستقبلهم، والحث على المشاركة الفاعلة والواقعية في محيط الأسرة والمجتمع، وضرورة تخير الرفقة الصالحة للأبناء، ومتابعتهم في الدراسة من خلال التواصل المُستمر مع معلميهم.

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