شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة والبنية التحتية تحصل على شهادتي آيزو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، سعي الوزارة الدائم إلى تحقيق أعلى المعايير الدولية في مجال الابتكار، بصفته المحرك الرئيس للنمو والتنمية الشاملة بمختلف محاورها، وداعم منظومة الإنجازات المستدامة المبنية على مستهدفات واضحة قادرة على تلبية تطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة.

جاء ذلك إثر تسلم الوزير شهادة مطابقة المواصفات القياسية العالمية «الآيزو 56002» في إدارة الابتكار التي حصلت عليها الوزارة بعد انتهاء عمليات التقييم للتأكد من مطابقة أنظمة العمل ومستوى الخدمات لمعايير الجودة في إدارة الابتكار بما يتوافق مع آخر تحديث للنظام، وكذلك شهادة «الآيزو» 19650 في نمذجة معلومات البناء، كأول جهة حكومية اتحادية على مستوى العالم، وهو معيار دولي لإدارة المعلومات طوال دورة الحياة الكاملة للأصل المبني باستخدام نمذجة معلومات البناء (BIM) الذي بدوره يحتوي على جميع المبادئ والمتطلبات عالية المستوى.

وأضاف المزرعي: «تضمن مثل هذه الإنجازات النوعية مواصلة العمل المتميز الذي يصب بمجمله في تعزيز ريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات الطموحة، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071»، فيما أثنى على جهود موظفي وزارة الطاقة والبنية التحتية التي أثمرت نجاحات نوعية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل الدؤوب والجاد، وتسخير كل الإمكانات والموارد لمواصلة مسيرة الإنجازات، وتسريع وتيرة التنمية الشاملة، التي بدورها تمثل محركاً رئيسياً ومستهدفاً مستقبلياً للانطلاقة نحو الخمسين عاماً القادمة.

وعبّر المزروعي عن سعادته واعتزازه بهاتين الشهادتين اللتين تسطران إنجازاً مشرفاً في سجل وزارة الطاقة والبنية التحتية، قائلاً: «مثل هذه الإنجازات تعتبر ترجمة لحرص الوزارة على تطبيق معايير عالمية في جودة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، ودافعاً لمواصلة النجاحات التي تحققها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع جراء تداعيات جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيراً إلى أهمية الحصول على «الآيزو» في تحفيز وتشجيع الموظفين على إنجاز وتقديم أفكار ابتكارية ترفد العمل المؤسسي وترسيخ مكانة الوزارة، كلاعب رئيس في محرك التنمية الشاملة بدولة الإمارات».